Decenas de organizaciones comunitarias y bancos de alimentos ofrecerán comida gratuita en los cinco distritos de Nueva York del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026.
La iniciativa busca que familias y residentes de El Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island tengan acceso a alimentos nutritivos durante todo el fin de semana.
La red de asistencia alimentaria de la ciudad organiza estos puntos de entrega a través del programa NYC Food Policy de la Alcaldía y el directorio oficial de Food Bank For New York City.
Ambas instituciones actualizan cada semana la información sobre comedores y despensas comunitarias.
Además, el Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad de Nueva York (NYC Department of Probation) gestiona centros importantes, como NeON Kitchen en Queens, para brindar apoyo a los vecinos antes de las festividades de otoño.
En la mayoría de estos centros no se exige presentar documentos sobre el estatus migratorio ni comprobantes de ingresos. Aun así, los organizadores aconsejan llegar temprano y llevar bolsas reutilizables.
Calendario de distribución de alimentos gratuitos (20 al 22 de noviembre)
Viernes 20 de noviembre
- Part of the Solution (POTS): 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 9:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Rap4Bronx Mobile Pantry: 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry: 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Mobile Choice Pantry - NYCP: 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Bronx Food Pantry and Food Hub: 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.
- West Side Campaign Against Hunger: 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Christ and St. Stephen’s Food Pantry: 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 | 9:30 a. m. a 10:30 a. m.
- Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc.: 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 | 12:30 p. m. a 1:30 p. m.
- UJC Of the East Side: 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Evangel Food Pantry: 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Masbia of Queens: 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sam Field: 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- The Salvation Army Jamaica Citadel: 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Department of Probation NeON Kitchen Queens: 162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Trinity Human Service Corp.: 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
- The Campaign Against Hunger: 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 | 9:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Metropolitan Council on Jewish Poverty: 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Masbia of Boro Park: 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Sephardic Bikur Holim: 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Community Health Action of Staten Island Inc.: 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m. y 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
- The Salvation Army Stapleton: 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 | 11:30 a. m. a 1:00 p. m.
- Jewish Community Center of Staten Island: 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 | 9:30 a. m. a 2:30 p. m.
Sábado 21 de noviembre
- Agatha House Foundation: 4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Part of the Solution (POTS): 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 8:30 a. m. a 11:30 a. m.
- Rap4Bronx Mobile Pantry: 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry: 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Evangel Food Pantry: 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- La Jornada: 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m. y 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Faith Assemblies: 1014-18 Gates Avenue, Brooklyn, NY 11221 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Community Health Action of Staten Island Inc.: 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.
Domingo 22 de noviembre
- Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry: 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
- Esther Grunblat Center of Central Queens: 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 | 10:00 a. m. a 1:30 p. m.
- Sam Field: 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Kehilat Sephardim of Ahavat Achim: 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m.
- Salt & Sea Mission Church Inc.: 2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223 | 10:30 a. m. a 12:30 p. m.
Recomendaciones antes de acudir a la entrega de comida gratis en Nueva York
Los centros comunitarios entregan productos frescos, enlatados y artículos básicos hasta agotar existencias.
Para confirmar disponibilidad en tiempo real o ubicar puntos adicionales cercanos a un código postal específico, los ciudadanos pueden llamar gratuitamente a la línea municipal 311 o consultar el mapa interactivo oficial de NYC Food Help.
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