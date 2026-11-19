La organización sin fines de lucro Point Source Youth se asoció con Thread, una entidad comunitaria local, para entregar pagos únicos en efectivo a jóvenes de Baltimore que corren un riesgo inminente de quedarse sin hogar.

La iniciativa, llamada Programa de Asistencia de Vivienda Dirigida (THAP, por sus siglas en inglés), busca ayudar a los adultos jóvenes a estabilizar su situación antes de que terminen en la calle, según informó el medio local El Tiempo Latino y confirman los registros oficiales de Point Source Youth.

¿Cómo funciona el programa de pagos únicos en Baltimore?

A diferencia de los subsidios tradicionales, que suelen implicar numerosos trámites, este modelo ofrece transferencias directas y flexibles.

Según la documentación oficial de Point Source Youth, cada participante elegible prepara un “Plan de Acción de Vivienda” personalizado con el apoyo de un proveedor capacitado de Thread. La organización acompaña a jóvenes de la ciudad desde la escuela secundaria.

Cuando el equipo aprueba el presupuesto y las medidas previstas, el programa entrega un pago único ajustado a las necesidades de cada solicitante.

Los fondos pueden destinarse a depósitos de seguridad, alquileres atrasados, facturas de servicios públicos o gastos de mudanza para conseguir una vivienda propia. Además, los participantes reciben mentoría y asesoría financiera.

En esta etapa, la alianza espera ayudar a entre 35 y 50 jóvenes de la comunidad de Baltimore. Para ser elegibles, deben formar parte de la red de Thread, tener entre 17 y 27 años —con especial atención a quienes tienen entre 18 y 24— y demostrar que enfrentan una situación de vulnerabilidad habitacional inmediata.

El respaldo científico de Johns Hopkins a la medida

La expansión de esta estrategia en Maryland se apoya en resultados concretos. Entre 2024 y 2025, Point Source Youth puso en marcha un programa piloto en siete estados, que inscribió a más de 300 jóvenes y entregó un pago promedio de 3.700 dólares por persona.

Un estudio de investigadores de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins —mencionado tanto en el comunicado oficial de Point Source Youth como en el reporte de El Tiempo Latino— encontró que el 92 % de los participantes logró mantener una vivienda estable después de recibir la ayuda económica por única vez.

Los investigadores concluyeron que proporcionar dinero en el momento adecuado puede prevenir una crisis habitacional y cuesta mucho menos que recurrir a albergues de emergencia.

Próxima expansión en el centro de Maryland

Los resultados positivos de esta primera etapa con Thread ya han abierto la puerta a nuevos pasos en la región.

Según los anuncios institucionales de Point Source Youth, la organización prepara una segunda cohorte junto con la YMCA of Central Maryland, con el objetivo de apoyar a otros 50 jóvenes en riesgo. Se prevé distribuir los fondos a partir de diciembre de 2026.

Los responsables del proyecto reconocen que un cheque no puede resolver todos los problemas estructurales que enfrenta la juventud de Baltimore.

Aun así, los datos oficiales muestran que contar con un lugar estable donde vivir puede cambiar el punto de partida de quienes luchan por alcanzar la independencia.

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