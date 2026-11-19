Los titulares de una green card quedan excluidos del cheque de estímulo de $5 000 propuesto por Donald Trump bajo el nombre de Trump Dividend.

Esto se debe a que la Casa Blanca dirige este beneficio exclusivamente a ciudadanos estadounidenses adultos naturalizados o por nacimiento.

Iniciativa

La iniciativa fue anunciada originalmente en septiembre en Dallas con un costo estimado de $1.2 billones de dólares para cubrir a unos 240 millones de adultos.

El programa exige la ciudadanía plena como requisito indispensable, dejando al margen a los residentes permanentes legales que aún no completan su proceso de naturalización, según detalla Solo Dinero.

¿Qué pasará con este pago?

El futuro financiero de esta entrega directa enfrenta además un bloqueo legislativo determinante tras las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre, donde el Partido Demócrata arrebató a los republicanos el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

La Constitución estadounidense prohíbe al Ejecutivo liberar fondos del Tesoro sin autorización presupuestaria del Congreso.

Por ello, los ingresos por aranceles resultan insuficientes para cubrir la medida y no existe fecha de emisión, calendario del IRS ni formularios vigentes.

Debido a ello, las autoridades advierten a la comunidad hispana evitar sitios fraudulentos que soliciten datos bancarios para adelantar el dinero.

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