El próximo jueves 26 de noviembre de 2026, millones de empleados del sector comercio, hostelería y servicios en Estados Unidos cubrirán turnos operativos durante el feriado de Thanksgiving sin la garantía legal de un salario doble.

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA) exime a las empresas privadas de otorgar remuneraciones especiales por días festivos, según detalla Mundo Now.

Esto obliga a los trabajadores a percibir su tarifa habitual a menos que existan contratos individuales, convenios sindicales o leyes estatales específicas que estipulen un bono adicional.

Remuneración

El aumento en la remuneración durante esta festividad aplica únicamente si el empleado no exento supera el umbral de las 40 horas semanales, escenario en el cual la normativa federal exige pagar al menos 1.5 veces el valor de su hora regular.

Por el contrario, ciertos funcionarios del Gobierno federal sí acceden al doble de su tarifa básica por laborar en fechas oficiales.

Esto siempre que su clasificación y jornada cumplan con los estatutos de su cargo, dejando fuera de este beneficio automático a los trabajadores estatales y municipales.

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