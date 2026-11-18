Un adulto soltero requiere un salario mínimo de $80 000 anuales para cubrir sus gastos básicos, ahorrar y costear actividades recreativas en cualquier estado de Estados Unidos rumbo a 2027.

Este umbral financiero responde a un estudio publicado por SmartAsset en octubre de 2026, el cual evalúa el impacto del alquiler, los seguros médicos, la alimentación y el transporte.

Especialmente cuando se saca cuentas bajo la fórmula presupuestaria 50/30/20 (50% para necesidades esenciales, 30% para gastos personales y 20% para ahorro), según detalla Vive USA.

El presupuesto cambia drásticamente según el tamaño del hogar y la ubicación geográfica: una familia de cuatro integrantes necesita hasta $329 000 al año para sostener este mismo nivel de bienestar económico.

Costos de vida

El costo de vida varía de forma extrema entre los 50 estados de la Unión Americana, lo que vuelve insuficiente un sueldo de $80 000 en las zonas con mayor presión inmobiliaria.

Hawái lidera la lista como el territorio más costoso para quienes viven solos al exigir un ingreso anual de $129 000, mientras que Massachusetts encabeza el gasto para familias de cuatro personas al demandar los $329 000 anuales.

Estas proyecciones evidencian que los migrantes y trabajadores deben ajustar sus expectativas salariales a las tarifas locales de vivienda y servicios antes de establecerse en el país.

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