Las autoridades consulares y migratorias validan por igual las actas de nacimiento mexicanas en formato rojo, verde o blanco para cualquier trámite en Estados Unidos, siempre que el Registro Civil respalde su autenticidad.

Cada color responde únicamente a la época o el canal de emisión del documento: el formato rojo pertenece a impresiones antiguas de diversas oficialías estatales.

El verde corresponde al papel valorado de seguridad que entregan actualmente las ventanillas físicas y el blanco identifica a las copias certificadas descargadas por internet desde el portal oficial del Gobierno de México.

Estas conservan plena validez legal al imprimirse en papel bond tamaño carta gracias a sus códigos digitales de verificación, según detalla Vive USA.

Recuerde

Contar con una copia certificada legítima resulta indispensable para que la comunidad mexicana en territorio estadounidense gestione la emisión o renovación de su pasaporte, acredite su identidad ante instituciones locales o registre la doble nacionalidad de sus hijos nacidos en el extranjero.

Al evitar restricciones por el color del papel, los solicitantes agilizan sus procesos legales sin verse obligados a reemplazar actas antiguas en buen estado, aunque la descarga digital en hoja blanca ofrece una solución inmediata para quienes extraviaron su documento físico o requieren una versión reciente con firma electrónica.

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