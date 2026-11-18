Las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) anunciaron la suspensión temporal de sus operaciones presenciales y administrativas ante el estado del tiempo en la región. A través de un comunicado oficial, las autoridades confirmaron el cierre de escuelas en Broward e informaron que clausurarán "todas las escuelas y las oficinas del Distrito hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026" y mañana jueves 19.

Alcance de la medida en el distrito escolar

De acuerdo con las directrices emitidas por el organismo educativo, la interrupción abarca la totalidad de la programación académica y complementaria prevista dentro de sus instalaciones durante ambas jornadas.

La disposición incluye la cancelación de todos los programas de cuidado infantil antes y después del horario escolar regular, así como el cese de las actividades extracurriculares y los eventos patrocinados por el Distrito programados para la jornada.

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