Alonso Medical Center y La Bonita anunciaron una jornada comunitaria para este sábado 21 de noviembre en la que entregarán 450 pavos gratuitos a familias de Las Vegas, según reportó Telemundo Las Vegas.

La actividad se desarrollará en un horario de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. en las tres sedes habilitadas de Alonso Medical Center, además de incluir consultas médicas gratuitas para los asistentes durante el evento.

Fecha, horario y sedes del operativo

La convocatoria tendrá lugar este sábado 21 de noviembre, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., en los siguientes puntos de Las Vegas:

1440 N. Eastern Ave.

4550 E. Charleston Blvd.

1941 Jefferson St.

La iniciativa busca apoyar a los hogares de la zona de cara a la temporada de Acción de Gracias mediante la entrega directa de alimentos y el acceso a evaluaciones médicas gratuitas en las sedes indicadas.

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