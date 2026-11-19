Una corte de apelaciones de Estados Unidos resolvió mantener paralizada la reactivación del Estatus de Protección Temporal (TPS) destinado a los ciudadanos venezolanos, luego de que la administración de Donald Trump solicitara con carácter de urgencia la intervención de la Corte Suprema en el litigio.

​Mediante una resolución dictada en horas de la noche de este miércoles, el Tribunal del Noveno Circuito —con sede en California— optó a última hora por otorgarse un plazo de siete días para estudiar el expediente.

La medida judicial se produjo poco después de que el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, acudiera al máximo tribunal estadounidense para exigir un pronunciamiento inmediato.

En concreto, la corte federal californiana concedió al DHS una "suspensión administrativa" (administrative stay) de manera temporal mientras dicta un nuevo fallo sobre el fondo del caso.

​Un pulso legal en torno a 350.000 beneficiarios

​El amparo migratorio, del cual dependen cerca de 350.000 venezolanos en territorio estadounidense, permanece en el centro de una prolongada disputa entre el Ejecutivo de Trump y diversas instancias judiciales que han frenado en reiteradas ocasiones sus intentos por suprimir el programa dentro de su ofensiva de restricción migratoria.

​El conflicto se remonta a los primeros días del actual mandato en enero de 2025, cuando la Casa Blanca dejó sin efecto la prórroga del TPS —reformulado en 2023— que el saliente gobierno demócrata había extendido por 18 meses poco antes de dejar el poder, una decisión que fue revocada por el DHS. Ante esa anulación, organizaciones civiles y ciudadanos afectados presentaron apelaciones que escalaron desde el Noveno Circuito hasta la Corte Suprema.

​Precedentes recientes en la Corte Suprema

​El expediente registra antecedentes favorables para el Ejecutivo en instancias superiores.

​En octubre del año pasado, los magistrados de la Corte Suprema dejaron en suspenso un dictamen del Noveno Circuito que había resultado adverso para el Gobierno.

El pasado 25 de junio, a través del fallo identificado como Mullin v. Doe, la alta corte acotó expresamente la facultad de los tribunales inferiores para revisar las determinaciones gubernamentales vinculadas al TPS.

​Esta línea jurídica ya le ha permitido a la administración Trump obtener resoluciones similares contra otros grupos migratorios, como la cancelación del TPS para ciudadanos haitianos —que dio paso a la deportación de miles de personas hacia su país— y la revocación de la protección migratoria para los sirios, concretada en julio de 2026.