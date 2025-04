Exintegrante de Wachiturros revela acuerdo publicitario con Lacoste: no puede vestir su marca

La leyenda urbana es real: Lacoste pagó a los Wachiturros para que dejaran de usar sus reconocidas camisas con el cocodrilo. En una entrevista con América TV, Gonzalo Muñoz reveló que, en 2011, la marca francesa negoció con su representante un monto no divulgado para alejar su imagen del grupo, cuyo estilo "bajaba el estatus" de la firma asociada a élites.

"A nosotros no nos llegó nada. Después nos vistió Tommy Hilfiger", aclaró el vocalista, quien en 2012 ya había criticado el gesto: "No me parece bien. Se cansaron de vender remeritas gracias a nosotros".