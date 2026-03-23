Explota el caos en El Desorden de Marko: gritos, amenazas de eliminación y apoyo de Alofoke: esto ha pasado

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Aparentemente las cosas en “El Desorden de Marko” no estaban saliendo del todo bien ni generando el impacto esperado, y la ausencia de conflictos reales encendió las alarmas dentro de la producción.

Ante ese escenario, el proyecto recibió respaldo técnico del equipo de producción de Alofoke Media Group, con el fin de detectar fallas y reactivar la dinámica. Pero lo que vino después fue mucho más explosivo de lo esperado.

Un intento de rescate que no dio resultados

El reality, lejos de ofrecer momentos virales, se había estancado en una convivencia plana. Sin discusiones, sin estrategias claras y con una actitud relajada por parte de los participantes y el formato comenzó a perder fuerza frente a la audiencia.

El apoyo externo llegó precisamente para corregir ese rumbo: ajustes técnicos, observación del comportamiento dentro de la casa y recomendaciones para elevar el nivel del show. Sin embargo, el diagnóstico fue claro: el problema no era la producción, era el contenido humano.

Marko estalla y lo dice sin filtros

En un video que rápidamente se hizo viral, Marko apareció dentro de la casa molesto con un discurso claro, asegurando que los participantes no estaban entendiendo la presión real del proyecto ni el esfuerzo detrás de cámaras.

Durante su intervención, dejó claro que el reality estuvo a punto de cancelarse incluso antes de arrancar, debido a problemas logísticos y económicos. También reclamó que muchos dentro del programa no estaban respondiendo con la intensidad necesaria, mencionando dinámicas como “la casita de ponny”, que no estaban generando impacto.

De la advertencia a la acción

El momento más tenso llegó cuando lanzó una advertencia que no tardó en cumplir: si la actitud no cambiaba, habría consecuencias inmediatas. Y así fue.

Siguiendo esa línea, el reality ejecutó una eliminación directa, marcando un punto de quiebre dentro del programa. La salida que coincide con reportes sobre la eliminación de un participante en esta etapa, dejó claro que la tolerancia se acabó y que el juego ahora entra en una fase más agresiva.

El actor y creador de contenido Álex Vizuete fue eliminado de “El Desorden de Marko” apenas una semana después de su ingreso, convirtiéndose en el cuarto participante en abandonar la competencia, en la que compartía con figuras digitales de distintos países; pese a destacar en pruebas y retos actorales, no logró superar la votación del público en YouTube mediante Súper Chat, donde se enfrentó a Elsa Oseguera, quien contó con un sólido respaldo de seguidores centroamericanos, factor clave que inclinó la balanza y dejó fuera al ecuatoriano del reality.

Lo cierto es que “El Desorden de Marko” cambió de tono de forma abrupta. Con presión, advertencias y decisiones radicales sobre la mesa, el reality ahora apuesta todo al drama. Y en este punto, ya no se trata de si habrá conflicto… sino de cuánto están dispuestos a generar para sobrevivir dentro del juego.

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