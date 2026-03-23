“Me sentí burlada”: Elaiza Gil lanza fuerte denuncia y sacude a la industria del entretenimiento venezolano

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Elaiza Gil generó un fuerte revuelo en redes sociales tras publicar un video en el que expone su inconformidad con una propuesta laboral que, según relató, no cumplió con sus expectativas ni con el respeto que considera merecer como profesional.

En un testimonio directo y cargado de emoción, la intérprete dejó ver su molestia ante lo que percibe como una práctica cada vez más común en la industria: la sustitución del pago económico por intercambios que, en su criterio, desvalorizan el trabajo artístico.

La propuesta que encendió la polémica

Según explicó Elaiza Gil, fue contactada por una empresa reconocida para participar como imagen de una campaña vinculada al mes de la mujer. La propuesta, en un inicio, le resultó atractiva, tanto por el concepto como por la oportunidad de colaboración.

Sin embargo, la situación cambió cuando se discutieron las condiciones de pago. En lugar de una remuneración monetaria, la oferta consistía en “combos”, lo que indignó a la actriz, quien aseguró haberse sentido sorprendida y decepcionada.

Una reacción marcada por la trayectoria

Durante su mensaje, Elaiza enfatizó que su inconformidad no es casual, sino el resultado de años de experiencia en la industria. Afirmó que detrás de cada proyecto artístico existe un esfuerzo significativo que incluye preparación, inversión de tiempo, recursos y energía.

En ese sentido, cuestionó que propuestas de este tipo no tomen en cuenta la trayectoria de los profesionales, señalando que aceptar estas condiciones podría contribuir a la desvalorización general del trabajo artístico en el país.

Crítica al modelo de “canje” en el sector

La actriz también abordó una práctica que, según ella, se ha normalizado en el ámbito creativo: el uso de intercambios en lugar de pagos formales. En su opinión, este tipo de dinámicas afectan directamente el valor del talento local y generan un precedente complicado para futuras negociaciones.

Asimismo, hizo un llamado a sus colegas a reflexionar sobre las condiciones en las que aceptan proyectos, advirtiendo que ceder constantemente ante este tipo de propuestas puede impactar negativamente en la percepción del mercado.

Un debate que trasciende lo personal

Más allá de su caso puntual, la denuncia de Elaiza Gil ha abierto nuevamente el debate sobre el valor del trabajo artístico y las condiciones en las que se desarrolla la industria del entretenimiento en Venezuela. Su mensaje ha sido interpretado por muchos como una voz que representa a otros profesionales que atraviesan situaciones similares.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube