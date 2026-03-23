Chepa Candela: ¿La Dayra Lambis se quiere dar una “esmoñá” con Diosa Canales?

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¡¡Feliz inicio de semana, queridas y queridos!! ¡¡Aquí estoy, y aquí sigo!!, como siempre, en la caza, pesca y recolección de lo más calientico de la movida farandulera (de aquí, de allá… ¡Y más acullá!) Donde los chismes, rollos y tramoyas no podrán faltar: “Never in the life”…

Miss Venezuela

Yyy arrancando por el principio, para terminar por el final, les bato que por los lados de la quinta MISS VENEZUELA el caldo está como el color de su fachada ("morado"); pues las reinas que van a los concursos internacionales se sienten más solas que la una… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) que ante el fuerte rumor de la salida de Nina Sicilia (cosa que no es cierta, ¡hasta ahora!… pero cuando el río suena, algodón con yodo trae), las chicas no ven a una figura sólida que las guíe, ya que la Nina anda ocupada en mil asuntos con la organización Cisneros y el Harry Levy —que se supone es el segundo al mando— se la pasa en la ciudad de Miami metido en cuanta alfombra roja y programa de televisión existe hablando de farándula, arte y espectáculo, en vez de venir a ocuparse de lo que realmente importa… Ante semejante situación, el descontento de la Mística, la Silvia, la Valeria y la Clara sigue creciendo; y las reinas andan como maraca sin palo buscando apoyo para ver quién las asesora y así poder hacer un buen papel fuera del país...

Dayra Lambis

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la DAYRA LAMBIS le está buscando las cinco patas al gato, yyy es que la mujer publicó un vídeo a través de sus redes sociales en donde aclara cómo se baila realmente tambor, y dicho material dejó a más de uno con la jeta espernancá… ¡Resulta! Que la Miss Península de Paraguaná 1998 “espepitó” que ese ritmo no se practica como si la gente tuviera el mal de "San Vito", es decir, no hay que desarmarse ni exagerar los movimientos del esqueleto; comentarios en donde muchos especulan que le está lanzando una sólida y muy contundente punta a la Diosa Canales, quien celebró el triunfo de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un golpe de tambor muy atrevido en donde parecía que se estaba electrocutando (¡suuustooo!)... Con esta lectura informativa de la Lambis, muchos curiosos y amantes del “contrapunteo” están esperando la reacción de la Diosa; y es que, como reza el coloquial refrán: “Si te picas, es porque ají comes”… Así que ¡amanecerá y veremos!

Somos Tú y Yo

Yyy variando el “parling” (porque los chismes están ricos y deliciosos), les informo que los fanáticos de SOMOS TU Y YO no entienden el enredo que armaron en la colina con la fulana serie; resulta que lo que ofrecieron como el gran regreso de los dramáticos juveniles a la pantalla chica ahora se convirtió en siete microseries verticales que dan mucho que pensar... Es decir, Venevisión ha hecho de su banquete del año un verdadero “arroz con mango” y ahora no saben cómo servir la mesa ante clientes, patrocinantes y anunciantes, luego de que especularan en su preventa del 2025 que este nuevo formato de series venía a paralizar y transformar la televisión nacional… ¡Uhmmm, juuum!... A según, este mondongo mal aliñado es un capricho del Vladimir Pérez, quien se aferró a la idea de darle una oportunidad a un pocotón de “talentos” que observó en el reality “Camino a Somos tú y yo”, y en dicho templete eliminó “sin darse cuenta” a muchos figurines que sí valían la pena y dejó como elenco principal a unos bates quebrados que no haya ahora cómo encaminar… ¡Dicen! Que para disimular la metida de pata, se inventaron esa excusa de series cortas para teléfonos celulares y darle un “mateo” al debilitado elenco, mientras que la historia larga para la televisión está como las caraotas para el almuerzo, dígase: en remojo, porque los manda más de la planta televisiva sacaron sus cuentas y vieron que no hay real para ese bodrio... ¡Fin!

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