A plena luz: William Levy deja de esconderse y presenta a su nueva ilusión

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El actor cubano, William Levy, ya no esconde a la "Señorita J" se trata de Jenifer Camacho, con quien tiene actualmente un romance.

Si bien, este domingo, Levy reveló la identidad de Camacho tras repostear una historia de ella en la cual se aprecia a ambos agarrados de manos en lo que parece una cafetería de Granada, Andalucía en España.

Del mismo modo, la imagen compartida por el reconocido actor en sus de Instagram desde España, muestra una escena íntima: dos cafés, luces bajas y manos entrelazadas sobre la mesa. Sin embargo, el detallé revelador es que Levy la reposteo la publicación directamente de la cuenta de Jenifer Camacho, dejando al descubierto, finalmente, la identidad de la "Señorita J", apodo que le tenía para no revelar su identidad.

Foto: @Willevy

¿Quién es la "Señorita J"?

Se trata de Jenifer Camacho, una joven activa en redes sociales, con más de noventa mil seguidores en Instagram y, según la descripción de su perfil, trabaja en el sector de la salud (Intensive Care RN). A su vez, todo apunta a que vive en Florida, EEUU, aunque este último detalle no ha sido confirmado oficialmente, según reseñó Ciber Cuba.

Por su parte, Camacho muestra a través de sus publicaciones su día a día (viajes y estilo de vida), destacando también por su aspecto físico: rasgos definidos, ojos claros y una estética que llama la atención de los seguidores del actor cubano.

Mensaje para la "Señorita J"

No obstante, todos los detalles revelados, indican que ella es la "Señorita J" a quien Levy, además, le dedicó recientemente unas palabras que le dieron a sus seguidores de qué hablar "Gracias por ese amor tan limpio y un poquito loco... te quiero mucho, mucho, mucho", escribió el actor.

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