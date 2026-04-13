Final de infarto en “El Desorden de Marko”: resultados y grandes premios

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El pasado sábado 11 de abril concluyó la primera edición del reality show "El Desorden de Marko", liderado por el comediante venezolano Marko Pérez.

Por su parte, la periodista hondureña Elsa Oseguera logró alzar la victoria, asegurando el primer lugar y un premio en efectivo de 100,000 dólares.



Además, el creador de contenido Yariel Jiménez obtuvo el segundo puesto, siendo premiado con un vehículo Honda Accord Special Edition 2026.

Nueva entrega

Tras el cierre de esta etapa, se confirmó que los finalistas que ocuparon del tercer al sexto lugar participarán en una nueva serie que se filmará en Miami. Asimismo, la producción ya calienta motores para una segunda temporada, la cual está programada para iniciar durante el mes de octubre.

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