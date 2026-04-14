¡Giro de último minuto! Ikaika Show anuncia nueva locación del concierto de Fey: comunicado

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La productora Ikaika Show sacude la agenda del entretenimiento en Venezuela con un anuncio de último minuto sobre el esperado "Fey Hits Tour". Tras casi tres décadas de ausencia en suelo venezolano, la estrella del pop mexicano enfrentará un escenario distinto al planificado inicialmente para su reencuentro con el público este próximo domingo 19 de abril.



La organización informó, por medio de un comunicado difundido a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, que decidió trasladar la experiencia al Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, bajo la promesa de ofrecer una atmósfera de mayor cercanía y sofisticación.

Comunicado oficial

Además, este movimiento estratégico busca garantizar el despliegue técnico que la gira mundial exige, manteniendo intacta la fecha de la cita.

Transición de las entradas ya adquiridas

No obstante, aunque el cambio de recinto genera nuevas expectativas entre los fanáticos, la empresa asegura que el proceso de transición para quienes ya adquirieron sus boletos ocurrirá de forma directa vía correo electrónico.

El misterio ahora rodea cómo este nuevo espacio transformará la energía de un show que ya cosecha éxitos en ciudades como Madrid y Ciudad de México.

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