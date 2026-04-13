Fey habla sin filtros sobre su pausa en la música y revela la verdadera razón

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La cantante Fey ofreció una conversación abierta durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, donde abordó su decisión de pausar su carrera en uno de los momentos más visibles de su trayectoria artística.

En sus declaraciones, la artista cuestionó la idea de “mejor momento” impuesta desde afuera, señalando que muchas veces esa percepción responde más a intereses de terceros que a la realidad del propio artista.

La presión detrás del “mejor momento” de una carrera

Durante la entrevista, Fey explicó que en su caso se le señalaba constantemente por haberse detenido cuando su carrera estaba en un punto alto, pero dejó claro que esa narrativa no reflejaba su experiencia personal.

La cantante aseguró que en ese periodo existían presiones externas y dinámicas dentro de la industria que la hicieron replantearse su continuidad, enfatizando que no siempre el éxito público coincide con el bienestar emocional o profesional del artista.

Una pausa que considera necesaria

Lejos de arrepentirse, la intérprete afirmó que esa etapa de alejamiento fue clave para su vida personal. Según explicó, ese tiempo fuera de los escenarios le permitió reconstruirse, reencontrarse consigo misma y tomar distancia de la presión mediática.

Fey comparó esa pausa con otros momentos importantes de su vida, destacando que cada una de ellas ha representado una oportunidad para crecer y reenfocar su camino tanto personal como artístico.

Críticas a la dinámica de la industria musical

La artista también dejó entrever una reflexión sobre el funcionamiento de la industria del entretenimiento, al señalar que en ocasiones existen intereses que pueden influir en las decisiones de los artistas.

Desde su perspectiva, este tipo de dinámicas pueden generar presión excesiva, especialmente cuando se espera que un artista mantenga un ritmo constante de exposición sin considerar su proceso interno.

Una visión más humana de su carrera

Fey afirmó que, con el tiempo, ha cambiado su manera de ver la fama y el éxito, priorizando ahora su estabilidad emocional y su bienestar por encima de la exigencia pública.

En su relato, la música se mantiene como una forma de expresión personal, donde puede contar sus vivencias desde una perspectiva más madura y consciente.

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