Sthefany Gutiérrez vuelve a las pasarelas de la belleza ¿Cuál será el escenario y que responsabilidad tendrá?

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La modelo venezolana Sthefany Gutiérrez fue anunciada oficialmente como la representante de Venezuela en el certamen Miss Grand All Stars 2026, una competencia internacional que reunirá a exreinas de belleza con trayectoria previa en concursos de alto nivel.

El anuncio fue realizado recientemente por la organización Miss Grand Venezuela, confirmando así el regreso de la venezolana a la escena internacional de los certámenes, donde ya ha destacado por su desempeño como Miss Venezuela 2017 y segunda finalista del Miss Universo 2018.

Un formato All Stars con enfoque competitivo

El Miss Grand All Stars 2026 se presenta como una edición especial del sistema Miss Grand International, diseñada para reunir a candidatas con experiencia previa en concursos de belleza.

Este formato eleva el nivel de exigencia al incluir participantes que ya han representado a sus países en escenarios internacionales, lo que convierte la competencia en un encuentro entre figuras consolidadas del mundo de los certámenes.

Un panel de selección con figuras influyentes del certamen

Uno de los elementos más comentados de esta edición es su panel de selección, integrado por personalidades reconocidas dentro del ámbito de la belleza internacional.

Entre ellos destaca Osmel Sousa, figura emblemática del sistema venezolano de concursos de belleza y conocido por su papel en la formación de múltiples reinas internacionales, lo que aporta experiencia histórica al jurado.

También forma parte del panel Isabella Menin, considerada una de las ganadoras más representativas del certamen, aportando la visión de una reina que conoce el sistema desde dentro y su exigencia actual.

Experiencia internacional y perfiles diversos en el jurado

El grupo evaluador incluye además a Natalie Glebova, quien ha sido figura relevante dentro del mundo de los certámenes y ha generado conversación recientemente por sus opiniones sobre los procesos de evaluación en concursos internacionales.

También participa Jojo Bragais, reconocido en la industria de la moda de pasarela por su trabajo con reinas de belleza en distintos escenarios internacionales.

A ellos se suma Omar Harfouch, quien ha estado vinculado a la industria del entretenimiento y ha tenido participación reciente en espacios relacionados con concursos de belleza y procesos de selección.

Venezuela vuelve a apostar por una de sus representantes más fuertes

La designación de Sthefany Gutiérrez ha generado expectativa dentro del mundo de los certámenes, debido a su experiencia previa y su desempeño en escenarios internacionales de alto nivel.

Su regreso representa una nueva oportunidad para Venezuela en una competencia que reúne a exreinas con trayectoria, en un entorno donde la preparación y la presencia escénica son factores clave.

Un reto de alto nivel y mayor exposición internacional

La participación en Miss Grand All Stars 2026 implica para la venezolana un escenario de mayor exigencia, donde no solo se evalúa la pasarela, sino también la proyección integral de cada candidata.

Con un jurado conformado por figuras influyentes de la industria y un formato competitivo entre reinas consolidadas, la expectativa se centra ahora en la preparación de Sthefany Gutiérrez y en su desempeño en esta nueva etapa internacional.

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