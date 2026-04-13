En video: Karol G se adueña del escenario en Coachella

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La presentación de Karol G en el festival Coachella se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento. La artista se subió al escenario principal durante la tercera jornada, en Indio, California, ante miles de asistentes que corearon cada uno de sus temas.

Con una puesta en escena ambiciosa y una narrativa centrada en sus raíces, la cantante ofreció un espectáculo que combinó música urbana con elementos tradicionales latinos, generando una experiencia visual y sonora que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Un show cargado de identidad y potencia visual

Desde el inicio, Karol G apostó por un espectáculo de alto impacto, con una propuesta estética inspirada en lo latino, donde destacaron los colores, el fuego y una escenografía imponente.

Durante el show, la artista mezcló reguetón con otros géneros como el mariachi y sonidos tropicales, reforzando su identidad musical sobre el escenario. Además, estuvo acompañada de coreografías precisas y múltiples cambios de vestuario que marcaron cada etapa de la presentación.

Invitados sorpresa que elevaron la noche

Uno de los momentos más destacados fue la aparición de invitados especiales que sorprendieron al público. En tarima compartió con Becky G, Wisin y Mariah Angeliq, generando una reacción eufórica entre los asistentes.

También presentó una canción inédita junto a Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, aportando un momento más íntimo dentro de un show dominado por la energía y la celebración.

Un cierre lleno de emoción y conexión con el público

La presentación avanzó entre mensajes de orgullo latino y conexión con sus raíces, elementos que marcaron el hilo conductor del espectáculo. Rodeada de banderas y con un discurso emotivo, la artista agradeció al público y resaltó la importancia de la representación en escenarios globales.

El cierre llegó con algunos de sus temas más coreados, dejando una reacción masiva tanto en el lugar como en plataformas digitales, donde clips del show comenzaron a circular minutos después.

Un momento que sigue dando de qué hablar

La actuación de Karol G en Coachella no solo reunió a miles de personas en vivo, sino que también se expandió a nivel global gracias a transmisiones en línea y redes sociales, donde su presentación continúa acumulando reproducciones y comentarios.

Entre música, visuales impactantes y colaboraciones inesperadas, la colombiana logró captar la atención del público y posicionarse como una de las figuras más comentadas del festival en su edición más reciente.

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