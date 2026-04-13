"Es parte de mi pasado, pero no de mi futuro": Vivian Jenna Wilson rechaza una reconciliación con su padre Elon Musk

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Vivian Jenna Wilson ha roto el silencio sobre los desafíos personales que enfrentó antes de su transición y su consolidación en el mundo de la moda. En declaraciones Wilson reveló que los señalamientos sobre su peso durante su niñez en Los Ángeles afectaron profundamente su autoestima, generando una timidez crónica que dificultó su relación con su propia imagen. "Me ha afectado muchísimo. Era una persona muy tímida. No me gustaba para nada mostrar mi cuerpo y siempre me sentía muy incómoda solo de pensarlo", confesó la joven, subrayando que la presión estética del entorno en el que creció dejó huellas que aún persisten en su vida adulta.

El modelaje como herramienta de superación

A pesar de las inseguridades iniciales, Wilson ha logrado transformar su vulnerabilidad en una carrera profesional ascendente. La joven describió su participación en campañas de marcas como TomboyX y Savage X Fenty (de Rihanna) como una forma de "terapia de exposición" que le permitió aceptar su figura públicamente. No obstante, Wilson fue crítica con la cultura digital actual, señalando que el escrutinio sobre los cuerpos de las mujeres, y específicamente de las mujeres trans, es una dinámica de la que ya se siente agotada. Su éxito en la industria de la moda se presenta como un acto de autonomía frente a las expectativas y el poder que rodeaban su entorno familiar original.

Ruptura definitiva con Elon Musk y visión de futuro

Respecto a su vínculo con Elon Musk, de quien se desvinculó legalmente al cambiar su nombre y género en 2022, Wilson mantuvo una postura tajante. Ante la desconexión total con su padre —quien en el pasado llegó a declarar públicamente que su hija estaba "muerta" para él—, Vivian indicó que el peso del apellido y la influencia de la riqueza de su progenitor son elementos que ya no definen su identidad. Según la modelo, el poder y la exposición mediática de su padre son factores que marcaron su historia, pero no dictarán su rumbo profesional ni personal. "No hay mucho que pueda hacer al respecto [sobre ser llamada 'la hija de Elon'], así que, ¿qué más da? Es parte de mi historia, pero no es el futuro de mi historia", sentenció, cerrando así un capítulo de dependencia mediática con el empresario.

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