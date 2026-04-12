En video: así fue el emotivo encuentro entre un taxista y Luis Fonsi que paraliza las redes sociales

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Lo que comenzó como un servicio de transporte rutinario se transformó en un hito en redes este fin de semana. Un video que circula masivamente en plataformas como TikTok e Instagram muestra la reacción de un taxista al percatarse de que el hombre al que le brindaba transporte era, nada más y nada menos, que el intérprete de "Despacito", Luis Fonsi. En las imágenes, se observa cómo el conductor mira por el retrovisor con incredulidad antes de que el propio artista confirme su identidad con una sonrisa, desatando un momento de genuina emoción que ya acumula millones de reproducciones.

La cercanía de un ídolo global

El clip destaca no solo por la sorpresa del trabajador, sino por la actitud relajada y cercana del cantante. Lejos de las formalidades de las alfombras rojas o los grandes escenarios, Fonsi entabló una conversación amena con el conductor, permitiéndole grabar el momento y enviando saludos a su familia.

Un respiro en medio de la gira

Aunque no se ha especificado la ubicación exacta del encuentro, se presume que ocurrió durante una de las paradas logísticas del artista en su actual agenda de compromisos para este 2026. Este tipo de interacciones espontáneas refuerzan la marca personal de Luis Fonsi, quien a lo largo de su carrera ha cultivado una imagen de accesibilidad y respeto hacia su audiencia.

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