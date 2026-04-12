Karol G admite por qué decidió darse un tiempo en el amor y revela su gusto culposo en los hombres 

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La estrella urbana Karol G dejó al descubierto su lado más íntimo durante su paso por el pódcast Call Her Daddy, donde abordó temas personales con total franqueza, desde decisiones que marcaron su rumbo hasta confesiones sobre su vida sentimental.

Aunque aseguró que se encontraba emocionalmente lista para iniciar una nueva etapa en su vida personal, la cantante optó por no avanzar. Según explicó, las circunstancias la llevaron a interpretar que no era el momento adecuado, por lo que decidió dar un paso atrás, aunque no aclaró sobre qué o quién hablaba, deja entender que se trataba de du relación con Feid pues aunque todo marchaba muy bien de pronto terminaron.

Actualmente, se encuentra procesando esa experiencia y tratando de entender qué significado tuvo dentro de su camino personal.

En medio de un proceso de introspección

Karol G dejó ver que atraviesa una etapa de análisis interno, en la que prioriza comprender sus decisiones antes de seguir avanzando.

En el plano sentimental, la colombiana fue directa al reconocer que sigue sintiéndose atraída por un perfil muy específico: hombres con actitud relajada, apariencia de barrio y una imagen asociada al “chico malo”.

Consciente, pero sin romper el ciclo

Aunque identifica claramente este patrón en sus relaciones, también admitió que aún no ha logrado cambiarlo. Entre risas, reconoció que es algo que tiene pendiente trabajar, dejando ver la contradicción entre lo que le atrae y lo que sabe que debería modificar.

Una señal que la hizo frenar

La artista incluso sugirió que la pausa que decidió tomar podría interpretarse como una advertencia o llamado de atención, una especie de límite que la llevó a detenerse antes de seguir avanzando en esa dirección.

La entrevista dejó al descubierto a una Karol G más reflexiva, enfocada en entender sus emociones, decisiones y patrones.

Lejos del escenario, la cantante atraviesa un momento de aprendizaje personal en el que la intuición, las pausas y la autoconciencia marcan el rumbo de su vida.

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