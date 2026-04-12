Encuentro

¡Orgullo nacional! Joaquina y Telasco Segovia conquistan el Chase Stadium de Miami

La cantante y el futbolista venezolano compartieron un emotivo momento en el Chase Stadium de Miami

Por Ana Maxiel Mariño
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 11:26 am
¡Orgullo nacional! Joaquina y Telasco Segovia conquistan el Chase Stadium de Miami
Foto: @algomasquevinotinto2

El talento de Venezuela se hizo sentir con fuerza en Florida.

Durante la antesala del encuentro entre el Inter Miami y el New York Red Bulls, dos figuras criollas acapararon las miradas: el futbolista Telasco Segovia y la cantautora Joaquina.

Además, uno de los momentos más memorables de la jornada fue la interpretación del himno nacional de los Estados Unidos por parte de la joven artista, quien conmovió a los asistentes en un acto que simboliza el gran momento que vive la representación venezolana en el extranjero.

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