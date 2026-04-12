¿Tom Holland en medio del conflicto? El supuesto triángulo que fracturó la amistad entre Zendaya y Sydney Sweeney

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El distanciamiento entre las actrices estadounidenses, Zendaya y Sydney Sweeney parece que pasó de los rumores a ser una realidad evidente en la industria de la actuación.

En este contexto, durante sus recientes apariciones públicas, ambas actrices de la serie "Euphoria" sorprendieron a los asistentes con una actitud notablemente gélida, evitando cualquier contacto visual o fotografía compartida, lo que encendió las alarmas sobre el fin de su amistad.



En el mismo orden de ideas, los reportes indican que la raíz del conflicto podría estar vinculada a Tom Holland. En este sentido, se especula que la atracción y el coqueteo de Sweeney hacia el actor en el set de grabación era un secreto a voces, algo que provocaría el quiebre de la amistad con Zendaya. Si bien, desde ese episodio, la cercanía que solían mostrar desapareció por completo de la esfera pública.

Razones políticas



Sin embargo, el factor sentimental no sería el único motivo de la fricción. Al parecer, la tensión incrementó por marcadas diferencias ideológicas; mientras Zendaya mantiene una postura pública firme y clara, el entorno de Sydney es relacionado con círculos republicanos.

Esta combinación de celos profesionales y choques políticos parece que creó una brecha definitiva entre dos de las estrellas más influyentes del momento.

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