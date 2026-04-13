¡Danny Ocean conquista España! Pablo Motos revela que el tema “Volaré” es el favorito de programa El Hormiguero

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Durante una de las recientes emisiones del programa líder de audiencia en España, El Hormiguero, el presentador Pablo Motos reveló la relevancia que tiene el tema “Volaré”, del artista venezolano Danny Ocean, para el show. Motos indicó que la canción es una de las piezas musicales más utilizadas por la producción para dinamizar el ambiente en el set. En este contexto, el presentador retó al actual campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, a abandonar su perfil deportivo convencional para bailar frente al público al ritmo de la composición de Ocean, generando una reacción inmediata en las plataformas digitales.

Impacto de la música urbana venezolana en Europa

La presencia de “Volaré” en un espacio de máxima audiencia internacional como el de Antena 3 refleja el impacto de la propuesta de Danny Ocean en el mercado europeo. El hecho de que una figura de la relevancia atlética de Topuria se sumara a la dinámica musical del programa evidencia la conexión transcultural del artista.

Proyección global y vigencia artística en 2026

Este suceso refuerza el posicionamiento de Danny Ocean como uno de los exportadores de música latina más constantes de la última década. El uso de su catálogo en escenarios clave fuera de América Latina subraya la capacidad de su obra para mantenerse vigente y cruzar fronteras idiomáticas y geográficas.

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