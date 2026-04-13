¡No regresaría! Ralph Fiennes descarta retomar el papel de Lord Voldemort: El ciclo está completo

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En recientes declaraciones ofrecidas durante la gira promocional de sus proyectos para este 2026, Ralph Fiennes abordó de manera directa las constantes interrogantes sobre un posible regreso como el "Señor Tenebroso". El actor indicó que, tras haber interpretado al personaje en cinco entregas de la saga original, considera que su contribución al papel ha llegado a un final natural. Fiennes subrayó que, aunque guarda un profundo respeto por el impacto cultural de la obra, su interés actual reside en explorar narrativas que no dependan de la iconografía de las grandes franquicias, priorizando el teatro y el cine de autor.

El factor técnico: el peso de la caracterización

Uno de los puntos clave mencionados por el intérprete fue el exigente proceso de transformación física que requería el personaje de Lord Voldemort. Fiennes recordó las largas horas de aplicación de prótesis y maquillaje, sumadas al uso de tecnología de captura de movimiento, representaron un reto físico agotador durante años de rodaje.

El actor sostiene que la muerte definitiva de Voldemort en Las Reliquias de la Muerte - Parte 2 dejó un arco cerrado que no requiere de precuelas o apariciones adicionales por su parte. Ante el desarrollo de la serie de televisión de Harry Potter para Max, Fiennes expresó su entusiasmo por ver a un nuevo actor reinterpretar el papel, asegurando que es tiempo de que la franquicia respire con nuevas visiones.

Trayectoria y proyectos en 2026

La negativa de Fiennes a retomar su rol más famoso coincide con una etapa de alta productividad en su carrera. Actualmente, el actor se encuentra enfocado en la postproducción de sus próximos trabajos cinematográficos y su participación en importantes circuitos teatrales en Londres. Su decisión de distanciarse de Lord Voldemort refuerza su compromiso con una trayectoria diversa, que le ha permitido transitar desde el drama histórico hasta la comedia negra con igual éxito.

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