Reynaldo Armas vence los problemas de salud y anuncia su gran regreso

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Luego de un retiro temporal de tres meses enfocado en su recuperación física, el máximo exponente de la música llanera, Reynaldo Armas, confirmó su regreso oficial a las tarimas.

Por su parte, el cantautor guariqueño marca su retorno con dos fechas confirmadas en el estado Anzoátegui, según lo detalló el equipo de prensa de Armas.



La cita inaugural de esta nueva etapa será el 2 de mayo en el marco de la 38ª Feria de la Ciruela, en la población de Píritu.

Posteriormente, el domingo 17 de mayo, el intérprete de "La Muerte del Rucio Moro" encabezará un cartel durante la Feria de San Celestino, donde se reunirá con grandes colegas del género como Armando Martínez, Fernando Tovar y Alí Cabello.

Un regreso con significado especial



En otro orden de ideas, esta pausa representó para Armas un hito inédito durante sus más de cinco décadas de trayectoria, pues nunca antes se había visto obligado a detener su agenda de forma tan prolongada por motivos de salud. Además, para "El Cardenal de la Sabana" este retorno es una victoria personal. "Dios me dio una nueva oportunidad y pienso aprovecharla al máximo. Estoy profundamente agradecido por sus oraciones, las cuales fueron vitales para mi pronta mejoría", compartió el artista conmovido.

Agenda en expansión



Aunque su calendario empieza a llenarse nuevamente, el equipo de producción del artista informó que las presentaciones en la capital y las giras internacionales se encuentran actualmente en fase de negociación. Por ahora, el oriente del país tendrá el privilegio de ser el primer testigo del renacer del folklore en la voz de Reynaldo Armas.

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