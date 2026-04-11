Reaparece Reynaldo Armas y promete volver pronto a los escenarios

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Una de las noticias que más ha alegrado el corazón de los amantes del folklore es la reaparición pública de Reynaldo Armas.

un periodo de silencio y retiro de las tarimas, el máximo exponente de la música llanera ha enviado un mensaje contundente: "El Cardenal" prepara su regreso a los escenarios.

A través de sus canales oficiales, el intérprete de "La Muerte del Rucio Moro" expresó que se siente con las energías renovadas para reencontrarse con su público. Aunque no dio fechas exactas todavía, dejó claro que, ha estado trabajando en composiciones que mantienen la esencia del llano pero con la madurez de su trayectoria.

Se rumorea que está coordinando una serie de conciertos que recorrerían las principales ciudades de Venezuela (Caracas, Valencia, Barquisimeto) y, por supuesto, el corazón de los llanos venezolanos.

Su reaparición también sirve para despejar dudas sobre su estado de salud. Se le vio de buen ánimo, con su característica estampa llanera, asegurando que hay "Cardenal" para rato.

Para el folklore nacional, su regreso representa un impulso necesario en este 2026 donde la identidad cultural está retomando mucha fuerza.

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