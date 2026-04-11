Hija de Jerry Rivera lanza su segundo tema cristiano: "Un Deseo" de fe para los jóvenes

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Zelina Rivera, hija del reconocido salsero Jerry Rivera, estrena su segundo sencillo titulado «Un Deseo», consolidándose como una de las voces emergentes más auténticas para la juventud que busca conectar con la fe de una manera moderna.

El proceso de la mariposa

A diferencia de su primer tema, Zelina profundiza en la paciencia y el crecimiento personal:

La letra aborda el momento en que alguien entrega su vida a Jesús y el cambio interno que eso conlleva.

Zelina utiliza la imagen de la oruga convirtiéndose en mariposa para explicar que los procesos de Dios pueden parecer lentos o difíciles, pero el resultado final está lleno de propósito.

El tema invita a dejar de pedir respuestas inmediatas y aprender a confiar en que cada etapa tiene un porqué.

Del Pop a la Balada

Si con su primer sencillo, «Mi Salvador», conocimos su faceta más melódica y tradicional, con «Un Deseo» vemos un giro interesante:

Sonido Pop Moderno: La producción apuesta por un estilo más contemporáneo, diseñado específicamente para conectar con las nuevas generaciones que consumen música en plataformas digitales.

Autenticidad: Zelina (@zelinarivera) busca desmarcarse del legado puramente salsero de su padre para labrar su propio camino en la música con valores cristianos.

¿Dónde escucharla?

El tema fue lanzado oficialmente y ya puedes encontrarlo en:

Spotify

Apple Music

YouTube (con video lírico o videoclip oficial)

Instagram y TikTok (donde la artista suele compartir reflexiones sobre sus letras).

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