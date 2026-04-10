¿Ruptura en el imperio Dolce & Gabbana? Un movimiento interno despierta dudas sobre el futuro de la firma

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Stefano Gabbana comunicó a finales de 2025 su decisión de dejar la presidencia de la compañía, un cambio que se hizo efectivo a partir del 1 de enero de 2026, aunque no fue anunciado públicamente en ese momento.

Tras este ajuste, la presidencia pasó a manos de Alfonso Dolce, actual director ejecutivo y hermano de Domenico Dolce, cofundador de la firma.

El proceso se habría llevado a cabo de forma interna, sin una comunicación inmediata al público, lo que generó atención dentro de la industria al conocerse posteriormente.

A pesar de este cambio, Stefano Gabbana continúa vinculado a la empresa y mantiene una participación accionaria significativa, estimada en alrededor del 40%.

Un entorno económico que influye en las decisiones

Estos movimientos coinciden con una etapa de desaceleración en el sector del lujo, que ha llevado a diversas marcas a revisar sus estrategias operativas y financieras.

En este contexto, Dolce & Gabbana se encuentra en un proceso de evaluación interna para fortalecer su estructura económica y adaptarse a las condiciones actuales del mercado.

Refinanciación y búsqueda de recursos

Reportes recientes señalan que la compañía estaría gestionando una refinanciación de deuda cercana a los 450 millones de euros, dentro de la cual se contempla la posibilidad de obtener hasta 150 millones de euros adicionales para mejorar su liquidez.

Como parte de estas estrategias, también se analizan opciones como la venta de activos inmobiliarios y la revisión de acuerdos comerciales, con el objetivo de generar ingresos adicionales.

Un momento de transición para la firma

Fundada en 1985, Dolce & Gabbana ha consolidado su presencia en el mercado global del lujo con propuestas en moda, accesorios y belleza.

Los cambios recientes en su estructura directiva, junto con los movimientos financieros en curso, reflejan una etapa de transición dentro de la compañía, en medio de un panorama internacional que exige ajustes y nuevas decisiones estratégicas.

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