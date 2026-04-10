Herencia de amor: Daniela Alvarado emociona con tierno video junto a su hija Olivia

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La actriz venezolana Daniela Alvarado conmovió a sus seguidores tras publicar un video íntimo junto a su pequeña hija Olivia, en el que se le ve en un ambiente completamente familiar, interpretando una canción de cuna mientras abraza y acompaña con ternura a su bebé cuando estaba más pequeña.

El registro audiovisual muestra un momento de calma y cercanía entre madre e hija, donde la artista no solo canta, sino que también transmite afecto y serenidad, en una escena que rápidamente generó reacciones tiernas.

Una canción heredada de generación en generación

En el video, Daniela interpreta una melodía de cuna que, según ella misma explicó, forma parte de su historia familiar. La actriz reveló que se trata de una canción que le cantaba su propia madre cuando era niña, manteniendo así un lazo emocional que ahora comparte con su hija.

“Siempre le he cantado a Olivia, esta canción me la cantaba mi mamá, y espero cantarle toda mi vida. Te amo hija”, expresó la actriz en su publicación, acompañando el video con un mensaje cargado de sensibilidad.

Un momento de conexión entre madre e hija

La escena muestra a Daniela en un rol completamente maternal, dedicando tiempo a su hija en un entorno íntimo, donde la música se convierte en un puente emocional entre generaciones.

La pequeña Olivia aparece tranquila en brazos de su madre mientras escucha la canción, en un momento que resalta la cotidianidad y la cercanía del vínculo familiar.

Reacciones llenas de ternura en redes sociales

Tras la publicación, seguidores de la actriz destacaron la naturalidad del momento y la calidez del gesto, resaltando también la voz de Daniela durante la interpretación, la cual fue descrita como suave y emotiva.

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