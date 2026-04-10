¿Qué esconden las nuevas fotos de Elizabeth Olsen en Los Ángeles? El detalle que todos comentan

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La actriz estadounidense, Elizabeth Olsen, conocida por su papel como la "Bruja Escarlata" en el Universo Marvel, encendió las alarmas de sus fans tras ser captada recientemente en el aeropuerto de Los Ángeles, según reseñó Excélsior.



Si bien, su elección de vestimenta y ciertos detalles físicos durante su aparición pública junto a su esposo, Robbie Arnett, desataron especulaciones inmediatas en redes sociales sobre un posible embarazo.

Foto: X @eobrphotos



En este sentido, aunque no hay una confirmación oficial, los seguidores de la reconocida actriz han inundado las plataformas digitales con mensajes de entusiasmo y apoyo.

Crecen los rumores



Hasta el momento, ni la actriz ni su equipo de representantes han dado declaraciones, por lo que todo se mantiene en el terreno de los rumores.



Por su parte, Olsen, quien ha consolidado su carrera en Hollywood tanto en el cine independiente como en grandes producciones, mantiene una relación con el músico Robbie Arnett desde el año 2017. Por ahora, solo queda esperar a que la pareja decida confirmar o desmentir la noticia que tiene a todos en vilo.

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