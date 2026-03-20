¡Sorpresa en "La Reina del Flow"! Una de sus estrellas confirma embarazo con tiernas fotos

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La actriz colombiana, Mariana Gómez, mejor conocida como "El Huracán Irma", por su papel durante la serie "La Reina del Flow"; anunció que está esperando a su primer bebé.

Por su parte, Gómez dio a conocer la noticia tras publicar una serie de fotos a través de su perfil de Instagram en las cuales se puede apreciar a la actriz colombiana embarazada.

Del mismo modo, la protagonista de "La Influencer" escribió en el pie de la publicación que "El amor es milagroso". Según información dada a conocer, su embarazo ya está en una etapa avanzada con respecto al proceso de gestación.

En otro orden de ideas "El Huracán Irma" comparte un momento clave de su vida junto a su compañera de reparto Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimi Montoya en "La Reina del Flow"; pues también se encuentra en la dulce espera.

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