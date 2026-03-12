¿Qué pasó en La Reina del Flow 3? Final de la novela desata controversia en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 10 de marzo quedará marcada en la memoria de los seguidores de La Reina del Flow. Lo que parecía una temporada más de la exitosa serie colombiana se convirtió en el capítulo más controvertido de su historia. La transmisión del episodio 41 mostró la muerte de un querido personaje, un giro narrativo que cambió por completo el desarrollo de la producción y desató una tormenta en redes sociales.

La muerte anunciada que nadie quería creer

El desenlace del personaje interpretado por Carolina Ramírez durante casi una década se presentó con un tono de aceptación y cierre emocional. Yeimy, afectada por el mal de Chagas contraído durante su secuestro en la selva y posteriormente diagnosticada con lupus, se despide al amanecer junto a Charly Flow con un "Te amo, te voy a amar siempre" que rápidamente se volvió tendencia.

Antes de morir, la protagonista se reúne con los integrantes de Soul & Bass y les deja un mensaje simbólico: "El flow no se apaga, muchachos, solo cambia de frecuencia". Una frase que, lejos de consolar a los fans, encendió aún más la polémica.

El episodio 42 mostró las consecuencias de su partida. Personajes cercanos como Charly, Erick y la pequeña Alma enfrentan el duelo, mientras el funeral reúne a amigos y familiares que buscan despedirse de la artista que lideró la historia durante más de una década.

Una ausencia que ya preocupaba

La controversia no surgió de la nada. Desde el inicio de la temporada, los seguidores habían manifestado su inconformidad por la limitada presencia de Yeimy Montoya en pantalla. El personaje permaneció secuestrado durante los primeros episodios, lo que impidió su aparición en gran parte de la primera tanda de capítulos.

A esto se sumó la incorporación de nuevos personajes que provocaron reacciones encontradas. Uno de ellos fue Sky, interpretado por la cantante Alisson Joan, quien se convirtió en rival directa de Yeimy y además estableció una relación sentimental con Charly Flow. Paulatinamente, los comentarios en contra de Joan comenzaron a multiplicarse, alimentando la incertidumbre sobre el rumbo de la historia.

Rumores de diferencias y la verdad de Carolina Ramírez

Durante las semanas previas, circularon versiones sobre posibles diferencias entre la actriz y la producción, lo que habría influido en la decisión de cambiar el rumbo del personaje. Sin embargo, estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente.

Ante la avalancha de críticas, Carolina Ramírez decidió pronunciarse. La actriz explicó que el desenlace fue una sorpresa para ella, pues no conocía el destino que tendría Yeimy hasta que ya estaba en Colombia para grabar.

En un video grabado en 2024, cuando se preparaba para retomar el papel por tercera vez, confesó cómo recibió la noticia. "Hace dos semanas recién, recibí la noticia de lo que iba a pasar con el personaje. De verdad que lo siento mucho, ya que así como fue doloroso para mí, y para todos nosotros, no puedo imaginarlo para ustedes, que han seguido tan de cerca a este personaje. Lo asumo, lo recibo con mucha humildad, con mucho amor", expresó.

Sus palabras fueron respaldadas por recopilaciones de fans que mostraron declaraciones anteriores donde la actriz manifestaba sus dudas sobre el futuro de Yeimy. "A mí digamos que el miedo más grande que me acongoja, pero ya sé que no, porque me dijeron que no, es que la mataran, ¿no? O sea, como que aprovecharan esta salida para desaparecerla. Esa digamos que era la razón por la cual decía: 'Mmm, no sé, tengo dudas de una tercera'", afirmó en junio de 2024.

Carlos Torres: "Nos dolió y nos sigue doliendo"

El protagonista de la serie, Carlos Torres, también abordo el polémico final. El actor barranquillero ofreció disculpas y dejó claro que al elenco también le dolió profundamente la muerte de este icónico personaje.

"Gente, nos dolió y sigue doliendo. Soy el más fan de La Reina del Flow y de Charleimy. El más, incluso de todo el elenco, y lo digo así porque ellos lo saben", comenzó en un emotivo mensaje.

Torres se disculpó con quienes pudieron sentirse confundidos por algunos comentarios previos: "Quiero primero decirles a algunos que siento muchísimo si algo dicho les ha causado confusión o dolor. Se ha dicho desde el amor y por muchas cosas maravillosas que pasan más allá de la historia: vernos con los compañeros, el reto como actores, las experiencias, los viajes… Han sido 10 años y hemos tenido momentos maravillosos. No ha sido con mala intención, ni más faltaba; solo amor y buena onda, como suelo ser yo. Pero, sin embargo, disculpas".

El actor aprovechó para elogiar a su compañera Carolina Ramírez: "Mi Caro Ramírez y Yeimy, para ustedes no me alcanzan las palabras. No puedo decir todo lo que quisiera por aquí, pero aprovecho para decirles gracias por cada momento vivido delante y detrás de cámara. Eso no nos lo quita nadie".

Finalmente, concluyó con una frase que reafirma su vínculo con la historia: "Y sí, soy Charleimy por siempre, y aquí me quedo".

"Esta Reina es y será siempre suya"

A través de sus redes sociales, Carolina Ramírez también dejó un mensaje de despedida para su personaje y para los seguidores que la acompañaron durante esta década. "Esta Reina es y será siempre suya. Solo deseo que en su camino haya luz, paz y mucho amor. (Al final del video les dejé un mensajito muy sentido). PD: si me despedí de ustedes con esa mirada final antes del último texto de vida de Yeimy, ahí les doy las gracias por tanto", escribió la artista.

Un final que deja puertas abiertas... para la polémica

A pesar de la muerte de la protagonista, la historia continúa. La tercera temporada deja abierta la posibilidad de una cuarta entrega, donde todo apunta a que Sky podría ser quien ocupe su lugar, debido a que sería el nuevo interés romántico de Charly.

Pero para los fans, la herida aún está abierta. Comentarios como "Si Yeimy muere esa serie no sirve porque sin ella no hay reina" o "Verdaderamente muy triste... amé desde el primer capítulo, pero ya no voy a seguir viendo" reflejan el sentir de una audiencia que siente que la serie perdió su esencia.

Lo que nadie esperaba es que la reina del flow, aquella que sobrevivió a traiciones, cárceles y atentados, terminara cayendo no por una bala, sino por la decisión de sus propios creadores.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube