“Está luchando”: revelan los detalles sobre el delicado estado de salud de Elton John

Suscríbete a nuestros canales

La salud de Sir Elton John ha sido motivo de preocupación para sus millones de seguidores en todo el mundo. El artista, que en 2024 confesó haber perdido la visión de su ojo derecho debido a una grave infección contraída en el sur de Francia y que su ojo izquierdo "no está bien", ha vivido los últimos 15 meses con importantes limitaciones que le impiden "ver, leer o mirar televisión". En sus propias palabras, la situación ha sido "devastadora".

En este contexto de incertidumbre, su esposo, el cineasta canadiense David Furnish, de 63 años, ha dado más detalles para ofrecer un mensaje de tranquilidad. En una entrevista publicada este martes 10 de marzo por la revista Variety, con motivo de la 34ª edición de la gala de la Fundación Elton John contra el SIDA que se celebrará el próximo domingo en West Hollywood, Furnish dio una actualización sobre el estado del músico.

"Está luchando y es feliz en casa"

"Está genial. Está luchando, manteniéndose ocupado y siguiendo adelante", afirmó Furnish, disipando los rumores más pesimistas sobre el declive físico del artista. El productor explicó que, a pesar de los problemas de salud, la prioridad del cantante sigue siendo su familia. "Es feliz estando en casa como una familia con nuestros hijos. Por eso se retiró de las giras", añadió, refiriéndose a los dos hijos de la pareja, Zachary, de 15 años, y Elijah, de 13.

"Realmente amamos la paternidad, amamos a nuestra familia y amamos estar juntos, y eso es todo para nosotros", sentenció Furnish, pintando un cuadro de serenidad y unión familiar en la residencia de la pareja .

El compromiso continúa: la gran gala benéfica

Lejos de un retiro absoluto, Elton John mantiene su compromiso filantrópico. La entrevista con Furnish sirvió precisamente para promocionar la esperada gala anual de su fundación, que este año será co-presentada por Neil Patrick Harris y su esposo David Burtka, y contará con una actuación de la ganadora del Grammy, Lola Young.

Furnish se mostró optimista sobre la recaudación, que espera supere los 9 millones de dólares. "El año pasado fue un gran desafío debido a los incendios en Los Ángeles. Hubo muchas solicitudes filantrópicas necesarias para el sur de California como resultado de los incendios. Pero la venta de entradas es muy fuerte este año", explicó.

La esperanza de Elton John: "Debo ser paciente"

El propio Elton John ya se había sincerado sobre su difícil situación en declaraciones anteriores. "Ha sido devastador. Porque perdí mi ojo derecho y mi izquierdo no está tan bien, los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, mirar nada, leer nada", confesó. Sin embargo, su espíritu permanece intacto. "He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente para que algún día la ciencia me ayude con esto. Una vez que me ayuden, estaré bien".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube