Ámbar García presenta su primer sencillo "¿Qué me hiciste tú?" escrito por Felipe Peláez

La artista Ámbar García publicó su tema promocional titulado "¿Qué me hiciste tú?". La canción fue escrita por Felipe Peláez y representa su primer material discográfico inédito.
Sobre la canción
"¿Qué me hiciste tú?" aborda una situación de desamor desde una perspectiva nostálgica. La melodía está orientada a evocar recuerdos de una relación pasada.
Declaraciones de la artista
Ámbar García expresó su satisfacción por el momento que atraviesa su carrera. "Me siento muy agradecida por todo lo que está ocurriendo en mi carrera, ya son muchos años de aprendizaje", comentó.
La cantante indicó que este lanzamiento marca un punto de inflexión en su trayectoria. "Es el primer paso del camino artístico de nivel", agregó.
Sobre los consejos recibidos, señaló que Felipe Peláez le recomendó "ser auténtica y real", aspecto que considera clave en su desarrollo dentro del género.
Reconocimiento recibido
La Fundación Mara de Oro otorgó a García un reconocimiento como Cantante Vallenata Revelación del Año, en el marco de la conmemoración de sus 70 años de trayectoria.
Próximos pasos
La cantante tiene previsto realizar una gira de medios en Caracas y una serie de presentaciones para promocionar su nuevo material. El videoclip de "¿Qué me hiciste tú?" está disponible en su canal de YouTube.
