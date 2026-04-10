¡Impactante! Así se movió toda Panamá en apoyo al estreno oficial del nuevo tema de Farruko

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El estreno del nuevo proyecto musical de Farruko se convirtió en una jornada de alta movilización en Panamá, donde seguidores del artista acompañaron masivamente la celebración organizada en torno al lanzamiento.

Durante la noche del jueves, el intérprete presentó oficialmente su nueva producción musical en un evento que se desarrolló entre actividades públicas, recorridos en moto por la ciudad y una fuerte presencia de fanáticos en distintos puntos de la capital.

Una caravana con gran despliegue de motocicletas

Uno de los elementos más destacados fue la caravana que recorrió diversas vías de la ciudad, en la que participaron decenas de motocicletas que acompañaron al artista durante su desplazamiento.

El recorrido se extendió por distintas zonas urbanas, generando concentración de seguidores y presencia de público en los alrededores de la actividad.

Reconocimiento de la alcaldía de Panamá

En el marco del evento, el alcalde Mayer Mizrachi entregó las llaves de la Ciudad de Panamá al artista, como parte de un reconocimiento oficial otorgado durante el lanzamiento de su proyecto musical.

Como parte del reconocimiento, el alcalde entregó a Farruko un casco con diseño inspirado en los Avengers, el cual tenía dentro las unicas llaves de la ciudad según dijo el mismo alcalde.

Mandala Plena MOH

La canción forma parte de un proyecto más amplio que el artista ha venido anunciando bajo el nombre Mandala Plena MOH, presentado como un trabajo discográfico que reúne varias piezas musicales estrenadas de forma simultánea o progresiva en plataformas digitales.

En este contexto, el tema se integra a la nueva propuesta artística de Farruko, quien en los últimos años ha orientado su música hacia una mezcla de sonidos urbanos con contenidos de carácter más personal dentro del género.

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