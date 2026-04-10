“Yo fui nada para ti”: ex novia de Maluma lo acusa de infiel en pleno reality show

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La reciente integración de la modelo Akemi Nakamura al reality show de Mega (Chile), "El Internado", ha generado una ola de reacciones internacionales tras sus explosivas declaraciones contra su expareja, el cantante Maluma. Durante una actividad de "carta abierta" realizada este 8 de abril de 2026, Nakamura confrontó públicamente el pasado que compartió con el intérprete de "Hawái", denunciando una serie de comportamientos que habrían marcado el fin de su vínculo. Con un tono de evidente afectación, la participante señaló que su paso por el programa busca, entre otras cosas, recuperar su propia voz tras años de silencio mediático.

Acusaciones de infidelidad y deslealtad

El punto central de la intervención de Nakamura fue el desglose de lo que ella calificó como una "traición sistemática". En su testimonio, la modelo acusó directamente al artista de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones y de haber ejercido una presión emocional que afectó su autoestima. "El que me ridiculizaras y me humillaras y me pisotearas todo lo que había construido" fue una de las frases más contundentes de su misiva, donde también hizo hincapié en la falta de lealtad por parte del cantante en momentos cruciales de su carrera. Según la modelo, el éxito global de Maluma trajo consigo episodios donde se sintió "pisoteada", sugiriendo que la imagen pública del artista dista de la realidad que ella vivió en la intimidad.

Ocho años de historia: De "Farandulera" al estrellato

Para entender el peso de estas declaraciones, es necesario remontarse a los inicios de la carrera de Juan Luis Londoño (Maluma). La relación entre ambos comenzó en 2016 (aunque sus vínculos datan desde el rodaje del video musical "Farandulera" en 2011) y se extendió por casi ocho años, siendo uno de los noviazgos más largos y discretos del artista. Mientras Maluma consolidaba su estatus como ídolo global, Nakamura se mantuvo en un segundo plano, lo que hoy, desde el encierro del reality, describe como una etapa de sacrificio personal no correspondido. Hasta el momento, el equipo de representación del cantante no ha emitido un comunicado oficial respecto a estos señalamientos, mientras que en redes sociales el debate sobre la fidelidad en la industria musical ha vuelto a posicionarse como tendencia.

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