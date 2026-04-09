Un año después del adiós: el emotivo regalo musical de Wilfrido Vargas para inmortalizar a Rubby Pérez

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Al cumplirse el primer aniversario del fatídico incidente en la discoteca Jet Set, el cantautor dominicano, Wilfrido Vargas, estrenó oficialmente "Eternamente Rubby", una obra musical diseñada para preservar y honrar el legado vocal de Rubby Pérez.



Por su parte, el renombrado "Rey del Merengue" hizo el anuncio a través de su perfil de Instagram. Además, en esta publicación, Vargas profundizó con respecto a las razones por las cuales decidió esperar un año para este estreno, destacando la carga sentimental y el respeto que envuelven a esta producción.



En el mismo orden de ideas, para Wilfrido, según lo destacó en el pie del post, esta pieza no es solo un lanzamiento más, sino un tributo cargado de simbolismo que busca mantener viva la voz de quien fuera uno de sus colaboradores más emblemáticos.

Finalmente, el anuncio en redes sociales generó una ola de reacciones entre los seguidores del género, quienes ven en este gesto un acto de profunda lealtad y admiración artística.

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