¡Sacrilegio! El Obispado de San Sebastián denuncia a Tokischa por fotos inapropiadas dentro de la basílica

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El Obispado ha manifestado su firme rechazo tras la difusión de una serie de imágenes y fragmentos de video protagonizados por la artista dominicana Tokischa dentro del recinto de la Basílica de San Sebastián. En un comunicado oficial emitido este jueves 9 de abril de 2026, la institución eclesiástica señaló que el contenido audiovisual vulnera la santidad del espacio y ofende la sensibilidad de la comunidad de fieles. Según el Obispado, las posturas y la estética presentadas por la intérprete de música urbana son "incompatibles" con la naturaleza religiosa del lugar, lo que ha generado una solicitud inmediata para que el material sea retirado de todas las plataformas digitales oficiales de la artista.

Falta de autorización y protocolos de seguridad

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la ausencia de permisos oficiales para llevar a cabo sesiones fotográficas o filmaciones de carácter profesional dentro del templo. La administración de la Basílica aclaró que no se presentó ninguna solicitud formal ante la oficina de prensa o el rector del santuario para el uso de las instalaciones. Por lo que, se ha iniciado una revisión interna de los protocolos de seguridad para determinar cómo se realizaron las capturas sin la intervención del personal encargado de la custodia del patrimonio.

El Obispado enfatizó que, si bien la Iglesia respeta la libertad de expresión, los espacios destinados al culto no pueden ser utilizados como escenarios para producciones que "promuevan valores contrarios a la moral cristiana" o que busquen el impacto mediático a través del contraste con la simbología religiosa.

Posibles acciones legales y precedentes

La representación legal de la Diócesis no descarta emprender acciones judiciales si el contenido no es removido en un plazo perentorio. El argumento jurídico se centraría en la violación del derecho a la propia imagen de la institución y el uso de un bien de interés cultural sin el consentimiento expreso de sus custodios. Este incidente recuerda a controversias previas de la artista en otros recintos religiosos del Caribe, lo que ha llevado a las autoridades eclesiásticas locales a establecer una postura de "tolerancia cero" ante lo que califican como una recurrente estrategia de marketing basada en la provocación. Hasta el momento, el equipo de manejo de Tokischa no ha emitido una respuesta oficial a la exigencia de la Diócesis.

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