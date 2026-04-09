Chepa Candela: Nina Sicilia se ríe de sus detractores

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MELANY MILLE

¡Jelouuu mi “pipol biutifull”!...Y una vez más, ¡Héme aquí! lista y dispuesta a darme sabroso con este cotilleo que diariamente los conecta con lo que sucede y pasa en este “mundillo farandulero”…y como eso es lo que están esperando, “Como caimán en boca de caño”, ¡corro rauda! a contarles que MELANY MILLE, ique, estaría “cocinando” su gran “comeback” a Televen por cuyos pasillos fue vista, taconeando, rumbo a la gerencia de producción, donde mantuvo una larga conversa…y no precisamente para hablar de su vida conyugal con Nacho, quien la acompañó hasta puerta, y luego fue a comerse unas empanadas de cazón en Chacao, mientras su “costilla” terminaba su diligencia en “el canal de la bolita roja”…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, la susodicha, que ya le ha parido dos hermosos “retoñitos” al conocido cantante, dizque, quiere retomar el hilo de su carrera, la cual mantiene en pausa desde 2019 cuando se retiró de Lo Actual porque se negó a compartir pantalla con Anarella Bono, extendiendo el retiro después que formalizó su relación de cinco años con Nacho, con quien se lanzó al agua el 20 de diciembre de 2024 en una íntima ceremonia campestre en los lares “mayameros”…El caso es que Melany Mille pretende volver por sus fueros…y por la sonrisa de oreja a oreja que exhibió al salir de la reunión en Televen, la cosa como que será cuestión de días …

LEONARDO VILLALOBOS

Yyy como mis laboriosas fuentes están que no pelan y retornaron de la Semana Santa con aquellas energías renovadas, desde los predios de Los Ruices dicen ¡¡preeeseenteee!! para batirme que el martes, en horas de la matina, LEONARDO VILLALOBOS y el Henry Silva (“el mismo que viste y calza”) también fueron precisados en el momento en que entraban a las oficinas del nueva directiva de Venezolana de Televisión, con la que sostuvieron una larga reunión “a puertas cerradas” en la que habrían recibido una suculenta oferta económica para que ambos dos tuvieran sus respectivos programas…ya que, como se sabe, dicha televisora está restructurando su programación para quitarle un poco el tinte político y refrescar la pantalla con espacios de entretenimiento …¡Así como lo están leyendo!...De acuerdo con la señal procedente de la televisora estatal, a los dos conocidos personajes, ique, no les molesta la idea de debutar en VTV, mucho más con la tentadora oferta que habrían recibido…Lo que no se sabe cuál fue la repuesta del Leonardo Villalobos y el Henry Silva dieron a sus oferentes…pero todo parece indicar que la cosa va por buen camino…Yo me imagino que en el caso del actual conductor de Sábado Sensacional, éste anda buscando otras opciones, ya que ha vuelto a rodar la bola de que sus días en Venevisión están contados…porque, además el kilométrico del canal del Tigrito continuará en el “congelador” …y, por ahora, no hay planes de regresarlo a la pantalla…

NINA SICILIA

Yyy para finalizar la ración chismográfica de hoy,, les bato que, una vez más, NINA SICILIA se “ríe de janeiro” y le da otro tremendo zarpazo a sus detractores, pues con el play a las postulaciones para las chicas que aspiran entrar al Miss Venezuela 2026, demostró, nuevamente, que sigue siendo “La chiva que más me…” en la organización del “templete” de belleza más importante de este país, pues también fue ratificada en su cargo de Directora general, de la organización el cual, “contra viento ya marea”, ocupa desde 2018…Como quiera que sea, la susodicha volvió a recibir el espaldarazo de la directiva de Cisneros Media, de donde llegó la orden de que se dedicara a la nueva temporada de la belleza…dando el primer paso con la convocatoria a las nominaciones de las que se candidatearán para las bandas de este año, luego de pasar los numerosos “filtros” que se hacen para quedarse con las mejorcitas…

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