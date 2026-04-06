Chepa Candela: ¡A correr se ha dicho!... Hoy inician las postulaciones al “Miss Venezuela 2026”

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¡Feliz inicio de semana! Queridas y queridos… Una vez más, ¡heme aquí!, ¡fajada! como las buenas para llevarles, como siempre, la tan esperada ración chismográfica que diariamente los pone cara a cara con todo lo que pasa, ocurre y acontece en la “fauna farandulera” de este país y zonas circunvecinas, en donde los chismes, tramoyas, dimes y diretes no pueden faltar, incluso post Semana Santa…

Juan Alberto García

Yyy como para echárselos con pelos, señales y yerbas aromáticas, para eso me tienen aquí. Inmediatamente paso a contarles que hace pocas horas el JUAN ALBERTO GARCÍA apareció en sus redes sociales “espepitando” que arribó a Venezuela con una agenda repleta de reuniones y temas que estudiar; situación que reflejó con un rostro lleno de mucha felicidad y una sonrisa “guasónica” que mantuvo dibujada de oreja a oreja durante el audiovisual que colgó en su red social de Instagram… Recordemos que el “Mister Venezuela 2024” picó los cabos a República Dominicana, en donde, según haría vida durante un largo rato, pero dadas las circunstancias, ese plan se congeló para atender en su tierra natal “asuntos importantes”, los cuales muchos curiosos, entrépitos y “jala mecates” lo asocian al “Mister Supranational 2026”, concurso que se efectuará en agosto en Polonia y en donde la organización criolla pide a gritos una excelente representación masculina para enfrentar tal templete… Es importante acotar que mucho se especuló que Juan Alberto no quería saber “naiboa con papelón” de Venevisión luego de su paso por el concurso; a según, había tenido hartos problemas profesionales e innumerables incomodidades por la presión psicológica que recibió, pero mis radares confirman que los problemas no fueron con el grupo Cisneros, sino con Luigi Ratino (manager de Juan Alberto), es decir, que si Venevisión invita al “papachongo” personaje a visitarlos y evaluar cualquier otro guiso, este con “tutto” gusto iría a darle sazón a la cosa…

Miss Venezuela 2026

Yyy si de certámenes, concursos, competencias y reinados se trata, les cuento que hoy inician las postulaciones a la Evaluación Presencial Integral del Miss Venezuela (dígase: la EPI), que no es más que el casting digital en donde las jóvenes aspirantes a la mentada pugna pueden demostrar si tienen personalidad, desenvolvimiento, aspectos físicos, carisma, talento artístico, oratoria (léase bien: O-R-A-T-O-R-I-A) y otras cualidades más para formar parte de la nueva temporada de la belleza que buscará la sustitución de Silvia Maestre (MV Supranational), Valeria Di Martino (MV Internacional), Mística Núñez (MV Mundo) y Clara Vegas (MV Universo)… Desde ¡ya!, las chamas interesadas pueden colgar su videíto y esperar el ansiado llamado, y si llegan a gustar “algodón con yodo”, deben prepararse física y psicológicamente porque el Miss Venezuela no es tarea fácil y el tiempo así lo ha demostrado… ¡Así que niñas, pónganse las alpargatas que lo que les viene es joropo!...

Ronald Sanoja

Yyy en otro orden de ideas, chismes y runrunes, les cuento que el RONALD SANOJA aprovechó la semana de asueto para visitar los siete templos, purificar sus pensamientos, reflexionar sobre su fe comunicacional, conmemorar su pasión artística y librarse de la envidia que lo ronda de lunes a viernes, ¡que en horario matutino!; y es que el animador de marras tiene a más de un Judas cerca (tres para ser puntual) y él, ¡ni corto ni perezoso!, prefiere sacudirse esa mala vibra con una estricta indiferencia y no cayendo en provocaciones… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!, cual cotorra repite la mía) que el Sanoja sabe muy bien quién (o quiénes) le están haciendo la mala jugada por “acullá” en los predios de Canal i… Pero como “nadie pierde jugando lo que ganó cavando”, el Ronald ique prefiere hacerse el loco y dejar que “todo caiga por su propio peso”… ¡Suuustooo!... ¿Quiénes serán los protagonistas de esta trágica historia?... ¿A quiénes no les gusta ver ojo bonito en cara ajena? ¡Amanecerá y veremos!...

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