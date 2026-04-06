¡En video! Inter de Miami estrena estadio con la voz de El Rey de la Salsa

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El nuevo estadio del Inter Miami CF fue inaugurado oficialmente en una ceremonia que reunió a miles de aficionados y figuras del espectáculo. Uno de los momentos más comentados del evento fue la interpretación del himno nacional a cargo del reconocido salsero Marc Anthony, quien se encargó de abrir musicalmente la jornada.

Una inauguración marcada por una presentación musical estelar

La apertura del nuevo recinto deportivo contó con una programación especial en la que se destacó la participación de Marc Anthony, invitado para entonar el himno nacional. Su presencia formó parte del acto protocolar que dio inicio formal a la actividad en el estadio.

El artista se ubicó en el gramado frente a los asistentes y dio inicio a su interpretación ante una multitud que superó los 26 mil espectadores y entonó el himno de manera impecable desde el recinto del club de la Major League Soccer.

¿Falta de producción o situaciones que pasan?

Previo a su interpretación, se registró un breve instante de incertidumbre cuando el cantante no tenía el micrófono en sus manos antes de comenzar, todas las cámaras encima de él esperando para escucharlo y El artista no podía expresarse aún por no tener micrófono, poco después cuando le van a entregar la herramienta el artista bromeó con una expresión como queriendo decir "por fin".

Una vez resuelto el contratiempo, Marc Anthony inició su presentación sin mayores interrupciones, retomando el control del momento central del acto inaugural.

Una interpretación ante miles de asistentes y figuras presentes

Durante su actuación, el cantante ejecutó el himno nacional frente a una audiencia multitudinaria que llenó el estadio en su estreno oficial. La interpretación se desarrolló como parte del protocolo de apertura del evento deportivo.

Entre los asistentes se encontraba su esposa Nadia Ferreira durante la ceremonia inaugural del recinto del Inter Miami.

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