Fortunas frente al mar: así son por dentro las mansiones más exclusivas de los famosos en Florida

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En el sur de Florida, el mercado inmobiliario de ultra lujo ha alcanzado niveles que combinan arquitectura de alto diseño, privacidad casi total y ubicaciones frente al mar que se cotizan entre las más caras del planeta.

Figuras del entretenimiento, la tecnología y las finanzas han adquirido propiedades que no solo destacan por su valor, sino también por sus interiores personalizados, amenidades exclusivas y el nivel de aislamiento que ofrecen.

Palm Beach y la residencia oceánica de Tony Robbins

El empresario y conferencista Tony Robbins posee una residencia frente al océano en Palm Beach adquirida en 2013 por unos 24.7 millones de dólares, cuyo valor actual se estima en más de 60 millones. La propiedad se encuentra en una de las zonas más codiciadas del litoral atlántico, donde predominan las mansiones con acceso directo a la playa y altos niveles de privacidad.

Caracterizada por espacios interiores conectados visualmente con el mar mediante ventanales de piso a techo, techos elevados y materiales de alta gama como piedra natural y maderas nobles. Además tiene áreas de bienestar como gimnasios privados, salas de meditación y espacios de entretenimiento diseñados para una vida completamente independiente del exterior.

Sylvester Stallone y su complejo residencial frente al agua

El actor Sylvester Stallone es propietario de una mansión en Palm Beach adquirida por 35.4 millones de dólares, ubicada en un entorno frente al agua que prioriza la privacidad y el acceso directo a la navegación.

La residencia destaca por su configuración tipo complejo, donde conviven varias edificaciones dentro de una misma propiedad. Este modelo inmobiliario permite separar la vivienda principal de las áreas de invitados y espacios recreativos, generando un entorno más privado y funcional. En su interior hay espacios amplios con acabados de lujo y una notable presencia de arte contemporáneo, además de áreas diseñadas para el ocio y la proyección audiovisual, integradas a un entorno residencial de alto nivel.

El récord de Ken Griffin en Coconut Grove

El inversionista Ken Griffin protagonizó una de las compras más comentadas del mercado inmobiliario de Florida al adquirir una propiedad en Coconut Grove por aproximadamente 106.9 millones de dólares, estableciendo en su momento un récord de ventas residenciales en el estado.

Bibliotecas privadas, bodegas climatizadas y sistemas de automatización que permiten controlar iluminación, climatización y seguridad desde dispositivos móviles, reforzando la idea de una vivienda completamente tecnológica.

Mark Zuckerberg y la exclusividad de Indian Creek Island

El fundador de Meta, Mark Zuckerberg, adquirió una propiedad valorada en aproximadamente 170 millones de dólares en Indian Creek Island, un enclave privado en Miami conocido por albergar a algunas de las fortunas más grandes del mundo.

Las residencias en esta isla se caracterizan por su altísimo nivel de seguridad y aislamiento, con acceso restringido y vigilancia permanente. En el interior de estas propiedades suelen predominar los diseños minimalistas de gran escala, con amplias áreas abiertas, espacios de bienestar como gimnasios y salas de yoga, piscinas estilo resort y zonas diseñadas para garantizar privacidad absoluta en cada rincón de la vivienda.

David y Victoria Beckham en la costa de Miami Beach

David Beckham y Victoria Beckham adquirieron una mansión en North Bay Road, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach, por un valor aproximado de 72.3 millones de dólares.

La propiedad se encuentra frente a la bahía de Biscayne y forma parte de una franja residencial donde predominan las mansiones contemporáneas de gran tamaño.

Jeff Bezos y su expansión inmobiliaria en Indian Creek

Jeff Bezos ha consolidado una fuerte presencia en Indian Creek Island mediante la adquisición de varias propiedades que, en conjunto, superan los 230 millones de dólares.

Lionel Messi y su vida frente al canal en Fort Lauderdale

El futbolista Lionel Messi adquirió una residencia en Bay Colony, Fort Lauderdale, por aproximadamente 10.8 millones de dólares, ubicada en una zona residencial con acceso directo a canales navegables.

La propiedad cuenta con varios dormitorios, amplios espacios interiores y muelle privado, lo que permite conexión directa con el agua. Se caracteriza por su diseño moderno, ventanales amplios y distribución abierta, con énfasis en la iluminación natural y la integración del entorno acuático como parte del estilo de vida diario.

Un mismo patrón en el lujo global

Más allá de sus diferencias en precio o tamaño, estas propiedades comparten elementos comunes que definen el mercado inmobiliario de ultra lujo en Florida: ubicación frente al agua, altos niveles de privacidad, tecnología integrada y espacios diseñados para una vida autosuficiente.

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