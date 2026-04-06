Causa solidaria: el legado de Paul Walker vuelve a rugir con un objeto que usó hace 25 años

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A más de dos décadas del estreno de una de las franquicias más exitosas del cine de acción, el nombre de Paul Walker vuelve a ocupar titulares, esta vez por una iniciativa que mezcla nostalgia, velocidad y solidaridad. Su hija, Meadow Walker, anunció un sorteo especial que permitirá a un afortunado fan convertirse en el dueño de uno de los autos más emblemáticos de la saga, mientras se apoya una causa ambiental que mantiene vivo el legado del actor.

Un Supra que marcó historia en la gran pantalla

El vehículo en cuestión es un Toyota Supra Twin Turbo Mark IV, modelo que alcanzó fama mundial tras su aparición en la primera entrega de la saga. Este automóvil no solo es recordado por su estética y potencia, sino por haber sido conducido por el personaje de Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker, consolidándose como un símbolo del universo cinematográfico de carreras callejeras.

El Supra destaca por su motor 2JZ-GTE, capaz de generar 289 caballos de fuerza, acompañado de una transmisión manual de seis velocidades. Estas características lo convirtieron en un referente entre los fanáticos del automovilismo y en una pieza codiciada por coleccionistas, especialmente por su vínculo directo con la película que dio inicio a la franquicia.

Un aniversario con propósito solidario

La iniciativa surge en el marco del 25 aniversario del estreno de The Fast and the Furious, una fecha significativa para los seguidores de la saga. Meadow Walker decidió conmemorar este hito a través de un gesto que conecta el recuerdo de su padre con una acción concreta en favor del medio ambiente.

Los fondos recaudados a través del sorteo serán destinados a la Fundación Paul Walker, una institución enfocada en la protección de los océanos. Esta organización fue creada para continuar una de las pasiones más importantes del actor, quien dedicó parte de su vida a la conservación marina.

Un legado que trasciende generaciones

Desde su fallecimiento, la figura de Paul Walker ha permanecido vigente tanto en la industria del entretenimiento como en iniciativas benéficas. La participación en esta dinámica no solo ofrece la posibilidad de obtener un vehículo icónico, sino que también permite a los seguidores de la saga contribuir directamente a una causa ambiental.

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