¿Visita del más allá? La experiencia de Migbelis Castellanos que erizó a sus seguidores

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La presentadora, modelo y exreina de belleza venezolana, Migbelis Castellanos, sorprendió a sus seguidores tras compartir a través de sus historias en Instagram un video en el que vivió presuntamente su primera experiencia paranormal.

Si bien, mientras Castellanos grababa un video para sus historias de Instragram, se encendió un juguete solo, sin que nadie activara el sonido o estuviese cerca.

Por su parte, la reconocida presentadora venezolana expresó que se sintió completamente sorprendida por lo que no dudo en relatar el hecho para sus seguidores.

Entre nervios, asombro y risas, la comunicadora contó que nunca antes había vivido algo similar, por lo que el acontecimiento generó rápidamente comentarios, reacciones y especulaciones por parte de sus fans.

Finalmente, los seguidores de Castellanos debaten a través de las redes sociales si este suceso se trató de algo paranormal o una simple coincidencia.

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