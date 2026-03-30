¡Grata sorpresa! Migbelis Castellanos está en la espera de su segundo hijo

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La presentadora venezolana Migbelis Castellanos nos sorprendió a todos esta tarde al revelar en sus redes sociales que está en la dulce espera de su segundo, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

A través de su cuenta de Instagram, Migbelis compartió este divertido video, de cuando le dio el anuncio a su esposo, de forma muy inesperada, pues acababa de culminar un maratón en Miami, capturando la reacción de Jason en ese momento. La noticia tomó a muchos por sorpresa, pues hace unos días la pareja celebró el primer año de su hijo Caden, aunque la ex reina de belleza ya había expresado anteriormente sus ganas de tener pronto un segundo hijo.

La noticia fue confirmada también durante la transmisión en vivo de su programa en Univisión Desiguales, donde informó que el retoño nacerá a finales del 2026. "Los que serán los últimos meses de este año, pues no voy a poder compartir con ustedes en Desiguales, así que seguiré disfrutando de estos meses que me quedan porque resulta que me volví a embarazar", comentó.

Días atrás, con motivo al primer año de su bebé Caden, Migbelis había revelado lo mucho que cambio su vida con la maternidad, y lo feliz que está de vivir esta etapa llena de tantas emociones. "El cambio ha sido impresionante, o sea, el cambio en mi actitud, en la manera en cómo veo la vida, en mis creencias, en mi fe, y también en el ámbito físico", admitió en la emisión del 25 de marzo, fecha en que su hijo llegó al primer año de vida.

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