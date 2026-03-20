¡Una familia exitosa! Migbelis Castellanos sorprende al presumir al jugador Andrés Machado como su primo

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La alegría que ha desbordado a Venezuela tras coronarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tiene un sabor especialmente dulce para una de sus familias más queridas. Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2013 y una de las conductoras más populares de la televisión hispana en Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para compartir un orgullo muy personal: su primo, Andrés Machado, fue una pieza clave en la hazaña deportiva.

El post que emocionó a las redes

A través de su cuenta de Instagram, la rubia conductora publicó un carrusel de imágenes celebrando el triunfo de la selección nacional y, de paso, poniendo en el mapa el talento de su familiar. "Además de que somos campeones del Clásico mundial de Béisbol, vengo a presumirles a mi primo Andrés Machado, el lanzador ganador del juego de anoche. No quepo de tanto orgullo. ¡Te amamos!", escribió Castellanos, acompañando el mensaje con fotografías del deportista.

Una victoria de infarto y el papel del "primo"

La selección venezolana hizo historia este martes al proclamarse campeona del mundo por primera vez, venciendo 3-2 al equipo de Estados Unidos en una dramática final celebrada en el LoanDepot Park de Miami. En un partido de alta tensión, el destino del título parecía tambalearse en el octavo inning, cuando el estadounidense Bryce Harper conectó un jonrón de dos carreras para empatar el marcador. El lanzador que recibió ese impacto fue precisamente Andrés Machado.

Sin embargo, el relevista criollo supo reponerse y, junto al bullpen venezolano, mantuvo vivas las esperanzas. En la parte alta de la novena entrada, Eugenio Suárez conectó un doble impulsor que trajo la carrera definitiva, y Daniel Palencia cerró el juego en la baja. La victoria quedó acreditada para Andrés Machado, quien se convirtió en el lanzador ganador del juego decisivo. Su equipo en Japón, los Orix Buffaloes, no dudó en felicitarlo: "¡Felicitaciones, campeón del mundo! Eres nuestro orgullo y alegría", publicaron en sus redes.

Una familia con sangre de béisbol

El orgullo de Migbelis no es casualidad. La conductora siempre ha estado muy ligada al béisbol. Su padre, Miguel Castellanos, fue exjugador de los Tiburones de La Guaira, y sus hermanos, Moisés y Miguel Castellanos, también son apasionados por este deporte que practican a diario. Además, Migbelis mantuvo una relación por varios años con el exgrandeliga Francisco Cervelli.

La victoria en el clásico fue celebrada dentro y fuera del país. En el show "Desiguales" de Univision, donde trabaja la zuliana de 30 años, el ambiente fue de auténtica fiesta, con Migbelis bailando tambor y celebrando el éxito de la nación que la vio nacer.

Andrés Machado, quien milita en la Liga Japonesa con los Orix Buffaloes, ha vivido un auténtico renacimiento en su carrera lejos de las Grandes Ligas. Tras un paso por los Nacionales de Washington, fue descartado en 2023, pero en Japón ha mejorado notablemente sus lanzamientos, llamando nuevamente la atención del béisbol organizado . Este título mundial es la guinda a un proceso de resurgimiento que lo tiene en la mira de los ojeadores de cara al futuro.

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