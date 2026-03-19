Hackeo

El "like" del escándalo: Nicki Nicole denuncia hackeo tras una misteriosa interacción

La cantante argentina denunció el hackeo a su cuenta de Instagram tras apreciar la aparición de un "like" en medio de la polémica entre las cantantes argentinas

Por Ana Maxiel Mariño
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 02:52 pm
El "like" del escándalo: Nicki Nicole denuncia hackeo tras una misteriosa interacción
Foto: Los Angeles Times

La cantante argentina, Nicki Nicole, denunció este jueves que su cuenta de Instagram fue hackeada tras darse cuenta de un misterioso "like" en una publicación relacionada con el conflicto entre las cantantes argentinas Tini Stoessel, María Becerra y  Emilia Mernes.

A su vez, según lo dio a conocer Nicole, alguien accedió sin autorización a su perfil y llevó a cabo diferentes acciones, entre las cuales destaca el "like" que causó revuelo.

Del mismo modo, la intérprete de "Mamichula" contó que eliminaron contenidos importantes y enviaron mensajes desde su cuenta, incluyendo un canal de difusión con miles de seguidores. 

Sin embargo, la cantante argentina no ha revelado más detalles con respecto al tema, aumentando la incertidumbre entre sus seguidores con respecto a recuperar su cuenta con éxito o no. 

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