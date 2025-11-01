Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal confirmó públicamente el final de su mediático romance y pone así punto final a la historia con la cantante argentina Nicki Nicole.

El joven futbolista del Barcelona despejó todas las dudas sobre el distanciamiento con la artista.

La relación, que capturó la atención de la prensa deportiva y del corazón, habría terminado en medio de una expectación de los fanáticos.

Lamine Yamal cuenta por qué separó su camino de Nicki Nicole

La primicia fue confirmada por Javi Hoyos, presentador de ‘D Corazón’ y tiktoker, según el reporte de medios locales.

El periodista aseguró que “habló con el propio Yamal y se lo confirmó”.

Yamal indicó que la separación no guarda relación con alguna infidelidad.

“Queremos mantener, lo que tengamos o no, en privado”, aclaró acerca de los rumores que salieron acerca de una presunta infidelidad de Lamine con la argentina.

De igual modo, Nicki Nicole le habría confiado detalles al fotógrafo Jordi Martín.

“No soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos desde hace unos días, después de que me fui de Barcelona", aseguró Martín, al cita a la cantante.

"Si alguien me fuese infiel, yo sería la primera en aclararlo, como lo hice en el pasado. Desde antes no estamos juntos. No lo íbamos a contar, pero con esto que ha pasado, por razones obvias, te lo aclaro", expresó Nicole.

